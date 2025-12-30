Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Diputados omitió tratar la media sanción del Senado

El 31 cae la ley que protege al campesinado de los desalojos

Los senadores habían dado media sanción a la modificación de un artículo para que el freno continúe hasta 2026.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Marcha Universitaria

El presupuesto educativo más bajo en 21 años

“Esto es una tragedia”

El rector de la UNR cuestionó a los senadores Losada y Galaretto

Posturas radicales e incomprensibles

Obra de ampliación del Centro de Salud El Mangrullo

Para fortalecer la atención primaria

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

A cinco años de la ampliación de derechos

Exclusivo para

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez
Milei en el palco presidencial de diputados

El Presidente confirmó sus intenciones de comprar armas inglesas

Milei y más guiños a Reino Unido

Milei le dio a Frigerio 220 mil millones de pesos para cubrir el déficit de Entre Ríos

Un auxilio por decreto tras votar el Preupuesto

Por Miguel Jorquera
Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

El País

Marcha Universitaria

El presupuesto educativo más bajo en 21 años

“Esto es una tragedia”

Milei en el palco presidencial de diputados

El Presidente confirmó sus intenciones de comprar armas inglesas

Milei y más guiños a Reino Unido

Protocolo antipiquetes

El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"

Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”

Por Irina Hauser

Milei le dio a Frigerio 220 mil millones de pesos para cubrir el déficit de Entre Ríos

Un auxilio por decreto tras votar el Preupuesto

Por Miguel Jorquera

Economía

Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles

La plaza ya piensa en el dólar del 2026

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Sociedad

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez
Incendio forestal

Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias

Hay riesgo extremo de incendios forestales

mujer degollada en la matanza

Una mujer fue degollada en plena calle y detuvieron a un conocido de ella

Investigan un femicidio en La Matanza

Matias Morla

Es por el uso de la marca Maradona

Ratifican el procesamiento de Matías Morla

Deportes

Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

"Informaciones periodísticas de carácter tendencioso"

La AFA respondió a las acusaciones por su vínculo con TourProdEnter

Entrenamiento River

En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta

River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 21:Aston Villa venció hoy como local por 2 a 1 al Manchester United y se mantuvo tercero en la Premier League, en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha, llevado a cabo en el estadio Villa Park.FOTO NA:@AVFCOfficial

Promesa de partidazo este martes

Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal