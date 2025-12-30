Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
Con una trama aún envuelta en secretos, la película promete redefinir las dinámicas entre héroes y villanos
Robert Downey Jr. añade misterio a “Avengers: Doomsday” con nueva imagen de Iron Man y Doom
La reciente publicación del actor en redes sociales ha dejado a los fans ansiosos por respuestas.
30 de diciembre de 2025 - 20:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
“Avengers: Doomsday” anunció el inicio de su rodaje con un sorprendente adelanto
Temas en esta nota:
Disney
Marvel
Robert Downey Jr.
Avengers: Doomsday
Últimas Noticias
El mundo cumple años
Por
Lila María Feldman
En el año se perdieron 22.322 puestos de trabajo en el Estado nacional
Menos empleo en la administración pública
Jason Statham y Ric Roman Waugh unen fuerzas por primera vez en un filme lleno de acción y suspense
Jason Statham se aísla en Isla escocesa en el nuevo thriller “Shelter”
Visto y oído
Viene The Cardigans
Exclusivo para
Será en el estadio de Argentinos Juniors
Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón
Por
Sergio Sánchez
Neuquén
Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”
Informe de la Facultad de Económicas de la UBA
La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad
El día después del encuentro entre el presidente republicano y su par Zelenski
Putin le advirtió a Trump que un ataque atribuido a Kiev pone en peligro las negociaciones
El País
Interna caliente en el Ejecutivo
Milei le pisa la paritaria a Villarruel
Con ganas de reprimir
El Gobierno apela el fallo que suspende el protocolo antipiquetes
Del ajuste al cierre
El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad
Otro golpe al bolsillo
Tarifazo para el agua: subirá 16 por ciento en los primeros cuatro meses del año
Economía
En el año se perdieron 22.322 puestos de trabajo en el Estado nacional
Menos empleo en la administración pública
La economía volvió a caer en noviembre y la inflación no afloja
Fin de año estancado y con suba de precios
Por
Mara Pedrazzoli
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025
La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones
Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023
Sociedad
La justicia decidió absolverlos
“Me duele la vida”, dice la víctima de los jugadores de Vélez tras la sentencia
Por
Carolina Fernández
Se venció la ley y hay un litigio por la tasación del inmueble
Cromañón: el largo camino hacia la expropiación
Por
Santiago Brunetto
Salud sexual y reproductiva
Cinco años del aborto legal: Amnistía Internacional alerta por un fuerte retroceso en el acceso a la IVE
Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio
Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Deportes
Fiebre mundialista
El Mundial 2026 bate récords: más de 150 millones de pedidos por entradas
Renovó por dos años
Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero
Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año
La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes
En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido
Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos