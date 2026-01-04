Nuevos horarios y programas en la emisora desde el 5 de enero
Radio 750 estrena grilla de programación con el compromiso de siempre: contar la verdad
La coordinadora de radios del Grupo Octubre, Gisela Marziotta, explica el sentido de las modificaciones manteniendo una sólida estructura que le permitió a la AM un crecimiento constante a lo largo de sus 15 años de existencia y ganarse la fidelidad de los oyentes. “La columna vertebral es muy clara. La sintonizas y sabés con qué te vas a encontrar y esa esencia no la vamos a modificar y no se va a perder”, asegura Marziotta.