Estados Unidos superó a España y logró el primer lugar del grupo

United Cup: Argentina quedó a la espera para saber si se clasifica

El equipo albiceleste necesita que Italia no le gane 3-0 a Francia para avanzar como mejor segundo.

USA’s Taylor Fritz celebrates after his victory against Spain’s Jaume Munar during their men’s singles match at the United Cup tennis tournament in Perth on January 5, 2026. (Photo by COLIN MURTY / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
Taylor Fritz fue clave para el triunfo de Estados Unidos (AFP/AFP)

Liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024.

Expectativa en las inmobiliarias

Lo revelaron dos fuentes de Casa Blanca

Trump le habría bajado el pulgar a Corina Machado por vanidad: no le gustó que aceptara el Premio Nobel de la Paz

Libertad de prensa

El DNU sobre los servicios de inteligencia

Más restricciones al acceso a la información

Por Washington Uranga

Forbes publica listado anual evaluando la disparidad entre los ingresos de los actores y su retorno

Johnny Depp y el dudoso honor de ser el actor más sobrevalorado en Hollywood

Un penalista de alto perfil

Nicolás Maduro eligió al abogado clave del acuerdo que liberó a Julian Assange

INDEC

Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento

La pobreza es más alta que el dato oficial

Por Mara Pedrazzoli

Aparecieron restos óseos en Mar del Plata

Macabro hallazgo en Playa Grande

Celeste Salomé Novelli

Celeste Salomé Novelli analizó y sistematizó los prejuicios de género y económicos que atraviesan la justicia

“Erradicar los estereotipos en el derecho es una obligación jurídica”

Por Sonia Santoro

Mineria Mendoza

La lucha contra la minería

Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza

Por Gabriela Valdés

Cuando los propios colaboran por el olvido de quienes lucharon por una patria justa

La tierra natal

Por Jorge Alemán

Las centrales advirtieron que la intromisión amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

Protesta contra la intervención a Venezuela

Una modesta mirada local sobre los bombardeos y al futuro

Por Mempo Giardinelli

En medio del boom que se registra en las compras externas

Renuevan beneficio para sectores importadores

Modificaciones en el IPC

El INDEC cambió la manera de medir la inflación: ¿cómo es la nueva metodología?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 5 de enero de 2026

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

En Rosario

Le vaciaron la cuenta tras robarle el celular: el banco tiene que pagarle a la víctima

Policía Pinamar

Los ladrones se llevaron más de $20 millones y objetos de valor

Millonario golpe a turistas rosarinos en Pinamar

Femicidio en Córdoba: Tomás Mulinetti asesinó a Delfina Aimino

Era la primera vez que se encontraban

Brutal femicidio en Córdoba: se conocieron por una aplicación de citas y la mató de 20 puñaladas

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano
Interior del AT&T Stadium en Arlington, Estados Unidos. EFE/Gina Baldivieso/Archivo

La FIFA observa con detenimiento los episodios del fin de semana

La intervención de Estados Unidos en Venezuela podría poner en riesgo la realización del Mundial

FOTO PRENSA DAKAR 2026 arabia suadita rally dakar moto luciano benavidez

Tras la primera etapa en Arabia Saudita

Dakar 2026: Luciano Benavides, firme en el Top 5 de motos