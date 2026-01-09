Las guerras de género o como la derecha se apodera del futuro
Hace unos meses, la periodista feminista Nuria Alabao publicó en España Las guerras de género: la política sexual de las derechas radicales (Editorial Katakrak). Entre campañas contra el aborto, el odio a lo trans, el endiosamiento de la familia y la agitación del pánico pedófilo, la autora analiza el ataque conservador a la autonomía corporal, justificado en nombre de la seguridad de mujeres y niñxs, como una forma de garantizar un desarrollo único y derecho hacia el futuro que necesita el capital.