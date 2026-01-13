Omitir para ir al contenido principal
Mientras miles de transportistas reclamaron en Caracas el regreso de Maduro

La CIDH expresó su “profunda preocupación” por el ataque de EE.UU. en Venezuela

La Comisión Interamericana remarcó en un comunicado que la violación del derecho internacional suele provocar vulneraciones de los derechos humanos.

AME4869. CARACAS (VENEZUELA), 13/01/2026.- Simpatizantes del oficialismo participan en una caravana este martes, en Caracas (Venezuela). Cientos de oficialistas realizaron una caravana para insistir en la liberación del presidente Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores detenidos en EE.UU. EFE/ Miguel Gutiérrez
venezuela caravana liberación nicolás maduro esposa cilia flores Cientos de simpatizantes chavistas pidieron la liberación de Maduro, preso en EE.UU. (EFE -/EFE)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

En el desfiladero helado

Por Irene Vallejo
MADO

Comienza este miércoles la segunda edición de la Semana del Cine Recuperado M

“MADO 2026″, los guardianes de la memoria

Por Laura Gomez

Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia

La canastas se pusieron pesadas

Por Juan Garriga

Más de 20 mil pasajeros afectados

Flybondi: más de 100 vuelos cancelados en los últimos cinco días

Por Santiago Brunetto
Asamblea por el Agua Mendoza

Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge

La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”

Por Gabriela Valdés

Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025

Volvió el crédito hipotecario

En el país ya se reportaron nueve casos de la variante más contagiosa

Gripe y discurso antivacunas: Argentina podría enfrentar una tormenta perfecta

Por Pablo Esteban

El País

FOTO REDES SOCIALES javier milei brigadista

Calificó al hecho como un "papelón"

Taiana cruzó a Milei por agradecer a los brigadistas de la Patagonia con una foto hecha con IA

Más del 30 por ciento anual

Inflación de diciembre: el IPC cerró 2025 en 2,8 por ciento

El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano

Una invitación a visitar la Argentina

Milei Gabinete

Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes

Desesperados por la reforma y pasados de rosca

Por Melisa Molina

Economía

CAPUTO MILEI

El indicador que destacaba Milei subió 33,1 por ciento

La inflación núcleo, todavía peor

El relato oficial

Caputo festejó una inflación en alza y encendió más dudas sobre el rumbo económico

Por Natalia López Gómez

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de enero de 2026

Sociedad

Millones de dólares por un patrimonio cultural

Se vende el histórico chalet construido en una terraza frente al Obelisco

Aplicacion Estas Muerto

Una app para los solitarios

“¿Estás muerto?”, una aplicación china que se vuelve viral

Fue reintervenido en el Hospital Comunitario

Cuál es el estado de salud de Bastián Jerez, el niño herido de gravedad en un choque en Pinamar

Deportes

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

El entrenador habló de la temporada de Racing en Ciudad del Este

Gustavo Costas: “Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”

Subasta histórica

Vendieron en más de 27 mil dólares la primera camiseta que usó Maradona en Boca

FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo

El equipo recibe a Millonarios de Colombia

Boca inicia el año con un amistoso en homenaje a Miguel Russo