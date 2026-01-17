Omitir para ir al contenido principal
La Provincia construirá 2 Estaciones Transformadoras de electricidad

Más energía para el crecimiento turístico de Carmen de Patagones

Ambas obras triplicarán la capacidad instalada para una zona clave para el turismo y la pesca deportiva y conectarán a 3.500 nuevos usuarios.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
Estaciones Transformadoras de Energía bonaerenses. (Gobierno bonae)

