“Pesadilla americana”, la nueva novela de Leandro Ávalos Blacha.
Más cerca de su maestro Alberto Laiseca, de Elvio Gandolfo y Ana María Shua que del terror clásico o la ciencia ficción duramente científica, Leandro Ávalos Blacha viene trabajando sobre el giro de los géneros menores desde su irrupción con “Berasachussets” en 2007. En “Pesadilla americana”, su última novela que acaba de publicar La Pollera, el diablo visita una Argentina cada vez más peligrosa. Y la deja al borde de la extinción mientras avanzan el miedo y la risa.