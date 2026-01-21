Omitir para ir al contenido principal
El modelo de Trump y el de Milei favorece a los milmillonarios
La desigualdad avanza rápido y Galperín crece
En un escenario de grandes recortes presupuestarios, Mercado Libre fue la principal empresa beneficiaria de las exenciones fiscales nacionales, por un valor de 247 millones de dólares.
Por
Mara Pedrazzoli
21 de enero de 2026 - 21:32
Galperín, fundador de Mercado Libre, recibe beneficios fiscales millonarios.
Freno al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea
La justicia de Europa revisará el convenio
La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1
Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez
Días clave en la discusión por la reforma laboral
Mariano Recalde: “Este gobierno nos propone involucionar”
En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.
Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata
En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales
Por
Melisa Molina
El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso
En la gobernación de Entre Ríos
Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho
Un "breve intercambio"
Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos
El posteo del embajador en redes
Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia
El represor multicondenado tenía 84 años
Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia
Por
Luciana Bertoia
Con créditos de la ANSES
Morosidad récord y tarjetas en rojo: un proyecto de ley busca aliviar a familias endeudadas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de enero de 2026
Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística
Manos prehistóricas que cambian la historia
Hay 20 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas
Argentina ofreció ayuda a Chile para combatir los incendios forestales
"Fue un momento terrible", contó el padre
Pesadilla para una familia de turistas en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con sus hijos adentro
Internado en terapia intensiva en Mar del Plata
Cómo sigue la salud de Bastián, tras la quinta operación
La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1
Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez
Comesaña perdió ante Frances Tiafoe y quedó eliminado en la segunda ronda
Cerúndolo y Etcheverry pasaron a la tercera ronda de Australia
Este jueves se larga la primera fecha del fútbol argentino
Arranca el Torneo Apertura 2026: partidos, formato y los mejores refuerzos
En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes
Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno