Otermín y Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas

Otermín y Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas (gentileza)

MEX1343. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 15/12/2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en EL Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbaum aseguró que la fortaleza del peso frente al dólar refleja la solidez de la economía nacional y la confianza de los mercados, al tiempo que expresó su expectativa de que la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en 2026 se desarrolle de manera positiva. EFE/ Mario Guzmán

"Siempre vamos a estar ahí"

Sheinbaum reiteró el apoyo solidario de México a Cuba con el envío de petróleo

Su pasaporte fue retenido y debe permanecer en Brasil

Le colocaron la tobillera electrónica a la argentina investigada por racismo en Río de Janeiro

Los candidatos a la estatuilla en cada categoría

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: “Belén” quedó fuera de carrera

La IA al servicio de la violencia sexual contra mujeres y niños

Los números detrás del escándalo de deepfakes en Grok

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

El País

Durante una entrevista

Dólar, deuda, Venezuela, China y Lula: definiciones de Milei en Davos

Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado

Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral

CAPTURA PANTALLA marcha jubilados

"Vinieron a provocar"

La policía reprimió con palos y gases a los jubilados durante la marcha de los miércoles y hay heridos

Carpetita de apego

Por Luis Bruschtein

Economía

Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

Sociedad

¿Hasta cuándo durará?

Comienza una nueva ola de calor en gran parte del país y las temperaturas podrían superar los 37 grados

Calor intenso en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 22 de enero

Deportes

FOTO REDES SOCIALES tiziano gravier esqui

En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes

Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno

MELBOURNE (Australia), 17/01/2026.- Tomas Martin Etcheverry of Argentina in action during the Men's 1st round match against Miomir Kecmanovic of Serbia on day 1 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 18 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Comesaña perdió ante Frances Tiafoe y quedó eliminado en la segunda ronda

Cerúndolo y Etcheverry pasaron a la tercera ronda de Australia

FOTOBAIRES independiente rivadavia sebastian villa

El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo

Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita

AME7006. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 20/01/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se observa una maquina retroexcavadora demoliendo una zona del autódromo de Buenos Aires este martes, en Buenos Aires (Argentina). El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio inicio a las obras en el autódromo de la capital argentina para volver a albergar al MotoGP a partir de 2027 y con la mira puesta en poder recibir en un futuro a la Fórmula Uno, según informaron este martes fuentes oficiales. EFE/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1

Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez