Defender Rojava: una revolución que necesita los ojos del mundo
En estos días el gobierno de Siria encabezado por Ahmed Al-Sharaa, tras la destitución el 8 de diciembre de 2024 del régimen de Bashar al-Ásad, inició un ataque al movimiento revolucionario de Kurdistán, a las mujeres que lo protagonizan, y especialmente a las poblaciones de Rojava. Este gobierno –que fue celebrado como democrático por Occidente a pesar de que es conocido que está integrado por yihadistas, como el propio Bashar al–Ásad-, estrechó alianzas con los gobiernos de Turquía, Israel y Estados Unidos, con el objetivo de destrozar el mal ejemplo de la revolución de las mujeres, hacerse del territorio de Siria que controlan, recuperar sus bienes comunes. Lograron avanzar sobre Alepo y otras ciudades históricas de la Revolución, y ahora van por Kobané. Pero las mujeres y pueblos que con su rebelión organizada derrotaron a ISIS, están de pie.