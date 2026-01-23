Omitir para ir al contenido principal
Minnesota bajo la lupa migratoria

ICE retuvo a un niño de 5 años tras detener a su padre y desató una fuerte controversia en Minneapolis

El caso de Liam Conejo Ramos expuso versiones contrapuestas entre autoridades migratorias y la comunidad escolar, en medio de operativos de ICE en barrios y escuelas.

Niño de 5 años detenido por ICE (redes soca)

Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore

Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Las renuncias avanzan en el gabinete libertario

Por Melisa Molina

La icónica Mole Antonelliana, símbolo cinematográfico de Italia, alberga ahora un homenaje monumental

Timothée Chalamet y la escultura monumental de Marty Mauser en Turín

La icónica He-Man regresa a la gran pantalla en una saga visualmente espectacular y llena de nostalgia

Jared Leto se convierte en Skeletor en el esperado “Masters of the Universe”

El filme, que ya ha cosechado una ola de elogios de la crítica, destaca por su originalidad y por el controvertido enfoque satírico que propone

Bugonia de Yorgos Lanthimos promete sorprender en los Oscar 2026

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Davos (Switzerland), 22/01/2026.- A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with US President Donald Trump (R) during their meeting on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia

Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump

El País

Aseguran que debilita el reclamo por Malvinas

“Error político y diplomático”: Tierra del Fuego cuestionó la adhesión al Consejo de la Paz junto a Kosovo

Comedores populares-19/04/2025

Desastre

Por Adriana Clemente
Paulo Starc -17/01/2025

Caputo apuró su salida

Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera

Milei Trump

Que la Constitución no sea un estorbo

Milei ordenó eludir al Congreso para que la Argentina se sume a la ONU Blue de Trump

Por Raúl Kollmann

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de enero de 2026

FOTO SANDRA CARTASSO gondola supermercado

Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor

El poder de compra en caída libre

Por Mara Pedrazzoli
Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

Sociedad

Se aceleran los tiempos del trámite

La Ciudad emite títulos secundarios en formato digital

El quinto caso en dos meses

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino, esta vez en Salta

“Está fuerte y con el ánimo bien arriba”

Pablo Grillo dio un nuevo paso en su recuperación: la señal que renueva el ánimo de su familia

Nuevo elemento en la causa

Difunden otro video de la discusión protagonizada por la argentina acusada de racismo en Río de Janeiro

Deportes

Gustavo Costas, Racing-29/09/2024

Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo

Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura

Argentina’s Francisco Cerundolo hits a return to China's Zhang Zhizhen during their men's singles match on day one of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 18, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Con esta victoria avanzó a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada

Cerúndolo sorprende a Rublev y brilla rumbo a los octavos del Abierto de Australia

Fórmula 1

Así es el Alpine A526, el nuevo auto de Franco Colapinto

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo damian ayude

El equipo de Damián Ayude tendrá una parada difícil ante Lanús

San Lorenzo busca superar su crisis institucional y brillar en el Apertura