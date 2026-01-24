Omitir para ir al contenido principal
Luego de que circuló una versión falsa

PJ: todos los padrones listos menos La Matanza

La justicia debe decidir sobre 46 fichas de afiliación, sobre un universo de casi 120 mil.

Continúan los pasos legales de cara a las elecciones del 15 de marzo (Archivo -)

Los recordatorios de hoy

Maria Celeste Marina, Mario Juan Muntaner, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

La tragedia en España que causó 45 muertos

📰 El tren descarriló por un raíl

DOLGOPRUDNYI (Russian Federation), 23/01/2026.- Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to open new university campuses in Russia's regions via a video link during a visit to the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) in Dolgoprudny, Moscow Region, Russia, 23 January 2026. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Descarta el fin de la guerra con Ucrania si no anexa gran parte del Donbás

Rusia pone límites a la negociación tripartita

FOTO REDES SOCIALES celta

Significativa acción colectiva en Celta-Rayo Vallecano

Una victoria contra la homofobia en el fútbol

Por Malva Marani

CGT

Rechazo sindical a la reforma laboral

Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes

Pichetto

Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa

Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Está fuera de peligro

Punta del Este: hallaron al turista argentino que había desaparecido tras meterse al mar con una moto de agua

El País

Un nuevo reconocimiento internacional

Homenaje en Madrid a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

Por Stephanie Darling
Nucleoeléctrica

Escándalo en Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El Gobierno suma nueva denuncias por sobreprecios

Por Paula Marussich
Milei Trump

Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional

La caída de un rockstar

Por Luis Bruschtein
Economía

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

Familia espalda-26/12/2024

La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.

Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos

Por Juan Garriga

Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La Justicia investiga las causas del ataque

Una mujer apuñaló a su pareja con cuchillo y fue detenida: asegura que fue en defensa propia

Tragedia en La Pampa

Murió el intendente de Quehué en un accidente sobre la ruta 18

El joven no pudo dejar la asistencia respiratoria

Bastián Jerez será operado otra vez en el Hospital de Mar del Plata

Alex Honnold lo intentará este domingo, con transmisión en vivo

Un desafío extremo: subirá un rascacielos de 508 metros sin cuerdas

Deportes

FOTO GENTILEZA rally dakar renato delmastro mecanico

Renato Delmastro, el mecánico argentino que fabricó un auto campeón

De La Paternal a ganar en el Dakar

MELBOURNE (Australia), 24/01/2026.- Novak Djokovic of Serbia reacts after winning the Men’s 3rd round match against Botic Van De Zandschulp of Netherlands on day 7 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 24 January 2026. (Tenis, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

El serbio alcanzó en Australia 400 victorias en Grand Slams

Djokovic hizo historia en Melbourne y Sinner pasó con sufrimiento a octavos

El equipo de Claudio Úbeda, que aún no sumó refuerzos, apuesta por lo que tiene

Liga Profesional: Boca inicia su camino recibiendo a Riestra en La Bombonera