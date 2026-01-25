Omitir para ir al contenido principal
Sociedad
Sigue el calor agobiante
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero
Esta tarde la temperatura llegará a 34 grados en el AMBA.
25 de enero de 2026 - 11:53
El Gobierno trabaja para bajar la edad de imputabilidad
Punitivismo como la única solución
Se pierde el Mundial
Alarma en la Selección: Juan Foyth se lesionó el tendón de Aquiles
La memoria afrodescendiente en el Río de la Plata
Por
Sol Duarte
Una ola de calor reaviva los focos de incendio
Chubut reenciende todas las alarmas
Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes
La recuperación del tren o un negocio para pocos
Por
Raúl Dellatorre
"Trump reveló un absoluto desprecio por Europa y por alianzas basadas en valores democráticos"
Europa responde al nuevo orden que impone EE.UU.
Por
Marcelo Justo
La inflación recalentada con ingresos desplomados se hace habitual en los barrios
Los precios “doman” al Gobierno de Milei
Por
Leandro Renou
La oposición busca frenar el tratamiento de la reforma libertaria
Un operativo para bloquear la precarización laboral
Por
Paula Marussich
El canciller Pablo Quirno participará el 4 de febrero de una reunión en el Departamento de Estado.
Trump pide los minerales y Milei se los quiere dar
Por
Raúl Kollmann
Movimientos en el Congreso y las versiones de un armado transversal
El armado y las internas del peronismo no K
Por
Analía Argento
Cambios en la forma de cálculo del índice de precios al consumidor
Objetivo cumplido
Por
Hernán Letcher
El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.
Leve rebote en medio del carry trade
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de enero
Además le practicaron una traqueotomía, a raiz del accidente en Pinamar
Bastián Jerez fue operado por sexta vez
Durará varios días y ya hay 13.000 vuelos cancelados
Estados Unidos sufre una extensa ola de frío extremo
Se pierde el Mundial
Alarma en la Selección: Juan Foyth se lesionó el tendón de Aquiles
El Lobo se impuso por 2 a 1 con goles de Barros Schelotto y Torres
Racing no le encontró la vuelta a Gimnasia y perdió bien en La Plata
Por
Daniel Guiñazú
El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo
River se estrenó con una alegría
Por
Malva Marani
Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares
Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada