La ceremonia de los Premios BAFTA 2026 se realizará en el Royal Festival Hall de Londres

”Una batalla tras otra” lidera los BAFTA 2026 con una destacada lista de nominaciones

Los premios se entregarán el 22 de febrero, con Alan Cumming como anfitrión en una gala esperada.

Hijos y disparos

Por Carloyn Cassady

El apañe como trinchera: una sondeo federal

Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F

Por Cristian Prieto

Llamarada Solar

Astrónomos explican cómo podrían verse afectadas las comunicaciones

Una tormenta geomagnética impactará en el sur de Argentina

Por Pablo Esteban

Una mujer sufrió traumatismo de tórax

Vuelco en Villa Gesell: turistas mendocinos se accidentaron en la zona de médanos

Milei presentación libro Movistar Arena-07/10/2025

Con discursos religiosos, antiderechos y conservadores

Quiénes son los oradores del Derecha Fest

"En Nueva York que se congelaron los alquileres”

Mamdani reafirmó su compromiso para bajar los precios de los alquileres en el show de Jimmy Fallon

Milei Trump

Frente al Congreso

Piden que el Gobierno de explicaciones sobre la incorporación de Argentina al Consejo de Paz

Fatima Florez Javier Milei

Antes de ir a la Derecha Fest, pasará por el teatro a ver el show de Fátima Florez

A pesar del malestar de los operadores turísticos, Milei sigue de gira en Mar del Plata

Por Melisa Molina

El conflicto continúa

La furia de Techint: evalúa denunciar dumping después de perder una licitación

El reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación.

Energía nuclear en la era Milei

De la promesa de ser líder global al desmantelamiento de la política nuclear histórica argentina

Por Anabel Fernández Sagasti

Vital para refinanciar deuda externa

El riesgo país es el más bajo desde 2018 y Argentina está más cerca de volver a los mercados internacionales

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de enero de 2026

Supermercados

El indicador retrocedió 8% respecto a enero de 2025

Cae la confianza en el Gobierno

Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados

La importación ya condenó a la mitad de la industria

Transporte en conflicto

Sin acuerdo entre la UTA y las empresas, crece la tensión por un posible paro de colectivos en el AMBA

Por Natalia López Gómez

Luis Cavanagh es investigado por violencia de género

Piden la detención de la expareja de Romina Gaetani

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento

Torneo Apertura

Más de la segunda fecha: River recibe a Gimnasia y Racing a Central

ISTANBUL (Turkey), 20/01/2026.- Atletico Madrid's Julian Alvarez in action during a training session in Istanbul, Turkey, 20 January 2026. Atletico Madrid will face Galatasaray in a UEFA Champions League match on 21 January 2026. (Liga de Campeones, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Se define la clasificación a octavos y 16avos

Miércoles de Champions League: 18 partidos a la misma hora

FOTO CAPTURA PANTALLA australia open 2026 tenis femenino coco gauff

La tenista número 3 del ranking WTA destruyó su raqueta a golpes camino al vestuario

Coco Gauff tuvo un ataque de ira tras una derrota aplastante

MELBOURNE (Australia), 27/01/2026.- Carlos Alcaraz of Spain in action during his Men's Singles quarter-finals match against Alex de Minaur of Australia at the Australian Open tennnis tournament in Melbourne, 27 January 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

El español aspira a ser el tenista más joven en completar el Grand Slam

Alcaraz rompió su techo en Australia