Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12
Por la baja en casos de salmonella
Valoraron la judicialización para cuidar la salud pública
El Ministerio Público Fiscal de Salta hizo una declaración tras la baja de los casos de salmonella, de 1.486 a 42 entre 2023 y 2025.
27 de enero de 2026 - 3:21
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
salmonella
Estadísticas
Ministerio de Salud de Salta
Ministerio Público Fiscal de Salta
Últimas Noticias
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
Abren la reinscripción para el Boleto Educativo Gratuito 2026
Panadero
Juicio por homicidio
“La relación con el presidente es buena desde lo personal”, afirmó el gobernador
Pullaro acompaña las reformas “sin condicionamientos”
Exclusivo para
La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal
San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías
Por
Santiago Brunetto
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
Contra el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino
Mendoza se planta para defender el agua
Por
Thiago Buglione
El gobierno iraní prometió una "respuesta firme" ante cualquier eventual agresión
Estados Unidos despliega un portaviones nuclear frente a Irán
El País
Qué hay detrás de la visita de la comitiva norteamericana a Ushuaia
Un avión envuelto en sospechas y una inspección a la soberanía
Por
Matías Ferrari
La visita a Mar del Plata suma adhesiones y rechazos sonoros
Milei, entre fanáticos y protestas de jubilados
Por
Melisa Molina
Para aprovechar el caso Jeremías, quieren discutir baja de imputabilidad
Los viejos debates que instalan para distraer
La crueldad desigual: La negación del arresto domiciliario a Julio De Vido
Por
Maximiliano Rusconi
Economía
El indicador retrocedió 8% respecto a enero de 2025
Cae la confianza en el Gobierno
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
La divisa alcanzó su nivel más alto en once días
Los dólares se movieron al alza
Inocencia Fiscal
Pymes piden reducción de multas
Sociedad
La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal
San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías
Por
Santiago Brunetto
Esquel también está en peligro
Chubut: el fuego rodea la localidad de Cholila
Por
Juan Funes
Homicidio grupal en Córdoba
Cuatro arrestados por el crimen de un joven de 24 años que fue atacado a golpes
Tenía 23 años
Tragedia en Mar del Plata: murió el joven que fue arrollado por un tren en Ruta 2
Deportes
Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente
La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más
El pilarense completó 60 vueltas en Barcelona
Colapinto giró en el nuevo A526
Por
Malva Marani
El Calamar prolongó su invicto en Vicente López por la Zona A
Torneo Apertura: Platense batió a Instituto y por ahora lidera
Di María no necesita que lo ayuden
Por
Daniel Guiñazú