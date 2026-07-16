“Postales de un día inolvidable”: Argentina-Inglaterra bajo la lupa de Víctor Hugo

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16 de julio de 2026 - 13:25
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Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates his team's second goal scored by Argentina's forward #22 Lautaro Martinez
Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates his team's second goal scored by Argentina's forward #22 Lautaro Martinez (out of frame) during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
THOMAS COEX. AFP
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