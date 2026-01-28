Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12
La referente trans Sharlotte Plaza fue apuñalada
Ataque transodiante en Calilegua
La reconocida, y querida referente del colectivo trans, recibió dos puñaladas en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas. Se encuentra internada, estable, con mejoría.
Por
Mariana Mamaní
28 de enero de 2026 - 3:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Sharlote Plaza
(Gentileza)
Temas en esta nota:
LGBTIQ+
Jujuy
Últimas Noticias
Hijos y disparos
Por
Carloyn Cassady
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
Comenzó la auditoria contable en Ñuls
Sueldos escandalosos y deuda millonaria
Central visita a Racing por la segunda fecha del torneo
Partido exigente en cancha de potrero
Exclusivo para
La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump
Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos
Se busca un operador privado para las compras de GNL
Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión
Por
Mara Pedrazzoli
El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo desde 2018.
Entusiasmo entre los operadores financieros
Torneo Apertura
Más de la segunda fecha: River recibe a Gimnasia y Racing a Central
El País
Encuentro en la UOM
Nueva reunión de gremios que rechazan la reforma laboral
Milei cerró La Derecha Fest en Mar del Plata
Un Presidente a puro baile y canto en medio de las llamas
Por
Melisa Molina
Daniel Yofra dialogó con Página/12 sobre la preocupación de los trabajadores por la reforma laboral que propone LLA
“No alcanza con un día de paro para frenar la reforma laboral”
Por
Laura Vales
El carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad,y el aumento de la severidad punitiva.
Encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia
Por
Adriana Meyer
Economía
Reclamo de protección industrial y abusos de posición dominante
Paolo Rocca, nacido para ganar
Por
Raúl Dellatorre
La causa YPF que tramita en Nueva York
Burford quiere información sobre el oro
Se busca un operador privado para las compras de GNL
Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión
Por
Mara Pedrazzoli
El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo desde 2018.
Entusiasmo entre los operadores financieros
Sociedad
En la Patagonia ya se quemó un área que es 20 veces el tamaño de CABA
Arde Chubut mientras los gobernadores piden ayuda
Por
Juan Funes
Francia debate los daños de la excesiva exposición digital
Diputados franceses prohíben las redes sociales a menores de 15 años
A raíz de un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria
Suspenden el ingreso de nuevos detenidos en el Penal de González Catán
Por
Santiago Brunetto
¿Pueden los gobiernos usar la Inteligencia Artificial para escribir normas?
En EE.UU. se estudia usar la IA para idear regulaciones estatales
Deportes
La tenista número 3 del ranking WTA destruyó su raqueta a golpes camino al vestuario
Coco Gauff tuvo un ataque de ira tras una derrota aplastante
El equipo de Ayude consiguió su primera victoria en Mendoza
Torneo Apertura: San Lorenzo le ganó con lo justo a Gimnasia
Hay acuerdo con Estudiantes de La Plata
Boca compró a Santiago Ascacibar, uno de los más buscados del verano
El equipo de Diego Martínez aún no pudo sumar de a tres
Torneo Apertura: Huracán sucumbió ante Independiente Rivadavia