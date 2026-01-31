Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

El ñandú mágico

Guillermo David
Por Guillermo David
La palabra ñandú proviene del guaraní, ñandú guazú, araña grande. (Imagen Web)

Últimas Noticias

La kazaja conquistó Australia gracias a su triunfo sobre la número uno del mindo

La gran revancha de Rybakina

El caso de Botafogo y Vélez por el pase de Álvaro Montoro

Cuando una SAD estafa a una sociedad civil sin fines de lucro

Por Gustavo Veiga

Las penas de los niños

Por Carlos Rozanski

Peruanizar la Argentina

Por Raúl Eugenio Zaffaroni

Exclusivo para

La Federación Argentina de Municipios

Los intendentes contra la reforma laboral

El Presidente, más comprometido

Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

La decisión de Economía complica la negociación por la reforma laboral

El Gobierno se niega a eliminar la reducción de Ganancias que reclaman los gobernadores

El País

La nueva máquina de guerra de la ultraderecha

Por Jorge Alemán

Las trampas de Milei cuando arde el ajuste

Los incendios en la Patagonia se cuelan en la agenda del Congreso

Por Agustín Gulman

Es un acto administrativo vacío, sin una disposición concreta de recursos

Emergencia Ígnea: puro humo para blindar la reforma laboral

Por Paula Marussich

La Federación Argentina de Municipios

Los intendentes contra la reforma laboral

Economía

Habrá subas en servicios, transporte y alquileres

Febrero llega con una fuerte ola de aumentos

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

Nueva intervención en el esquema de actualización

Impuesto a la nafta, postergado

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

Sociedad

Las penas de los niños

Por Carlos Rozanski

Ocurrió en Acceso Oeste, a la altura de Bernal

Una mujer policía atropelló a un delincuente que intentó robar una moto en Quilmes

Por el incumplimiento de los acuerdos salariales

ATE anunció un paro nacional de 24 horas en los aeropuertos para este lunes

Caos en Mendoza

Miles de usuarios sin luz y rescates por un fuerte temporal

Deportes

La kazaja conquistó Australia gracias a su triunfo sobre la número uno del mindo

La gran revancha de Rybakina

El caso de Botafogo y Vélez por el pase de Álvaro Montoro

Cuando una SAD estafa a una sociedad civil sin fines de lucro

Por Gustavo Veiga

Ya tiene 144 tablas míticas que cuentan la historia de su deporte

La emotiva historia detrás de la inauguración del primer museo del surf en Mar del Plata

La kazaja obtuvo su segundo título de Grand Slam

Rybakina se impuso a Sabalenka y es la campeona de Australia