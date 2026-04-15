Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Operativo especial por el partido en Núñez

River vs Carabobo por la Copa Libertadores: la Ciudad de Buenos Aires extiende el horario del subte

La medida busca facilitar la salida del público del estadio. Habrá estaciones habilitadas solo para descenso. ¿Cuánto cuesta el boleto del subterráneo en abril?

Subte D (GCBA)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

"El trabajo dignifica", sostuvo el líder del PT

Brasil: Lula arranca la campaña con un proyecto de reducción de la jornada laboral

Por Darío Pignotti

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 15 de abril de 2026

Una torpeza tras otra

Adorni modifica a destiempo su declaración jurada, pero lo descubren

Por Irina Hauser

No recibieron ninguna respuesta del gobierno de Milei

El ajuste de Caputo, los médicos del PAMI cumplieron el segundo día de paro

Exclusivo para

La decisión final dependerá de la decisión de un juez

El Gobierno español firmó la resolución para extinguir la Fundación Francisco Franco

Después de Obligado

Por Vicente Mario di Maggio

El Madoff de Olivos se hizo de USD300 millones a través de la fintech Wenance

Muszak enfrenta su primer juicio por estafa en Córdoba

Por Marcial Amiel

"La Frikioteca", un espacio para reunirse y jugar

Un refugio de las pantallas en La Plata

Por Omar Alfonzo

El País

Una torpeza tras otra

Adorni modifica a destiempo su declaración jurada, pero lo descubren

Por Irina Hauser

No recibieron ninguna respuesta del gobierno de Milei

El ajuste de Caputo, los médicos del PAMI cumplieron el segundo día de paro

Le echó la culpa a "la política" por el índice de marzo

Milei, con la brújula rota: “No es inflación, es un salto de precios”

Por Melisa Molina

Desfile de elogios al modelo libertario

Los gobernadores aliados se pusieron la peluca en AmCham

Economía

"Los próximos 18 meses serán los mejores en décadas"

Caputo dice que se viene lo mejor

Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.

Casi un millón y medio para no ser pobre

El FMI elevó su pronóstico de alza de precios para el año: de 16,4 pasó a 30,4

La “desinflación” quedó para otro momento

Fuertes cuestionamientos metodológicos

El Indec mide inflación en base a un mundo que ya no existe

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La anestesista detenida trabajaba en Vicente López y tenía diversos psicofármacos

Una médica adicta robaba fentanilo de un hospital

Las estrategias de EE.UU., China y Europa para el desarrollo digital

La carrera global por el modelo económico de la inteligencia artificial

La acción costaría 11.600 millones de dólares y le compite a Stalink de Elon Musk

Amazon comprará a la operadora de satélites Globalstar

El Hospital Italiano habría intercambiado a dos bebés hace cuarenta años

Cambiadas al nacer

Deportes

El equipo del Bajo Flores perdió sobre el final del partido

Copa Sudamericana: Gremio le amargó la noche al duro Riestra

El equipo del Cacique Medina fue un poco más que el de Orfila

Copa Libertadores: Estudiantes superó ajustadamente a Cusco

En la Bombonera

Boca le gana 2-0 a Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores: minuto a minuto

River y Boca ya tienen juez designado

La AFA confirmó el árbitro que dirigirá el Superclásico en el Monumental