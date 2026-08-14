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Deportes

Los dos equipos vienen de jugar en la semana por diferentes Copas

Boca visita a Platense con la presencia de Palermo

Se especula que ambos conjuntos presenten varias modificaciones, debido a que tienen que asumir las revanchas de los torneos continentales.

PRENSA Arrubarrerna Palermo
Arrubarrerna y Palermo jugaron juntos en Boca. PRENSA

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