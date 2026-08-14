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“Es jugar a la ruleta rusa”: industriales miran con desconfianza los créditos en dólares anunciados por Caputo
El ministro de Economía anticipó que podrán acceder a préstamos en divisa extranjera todo tipo de compañías, incluso las que no exportan ni son proveedores directos o tienen garantías de las mismas.
Por
Vardan Bleyan
14 de agosto de 2026 - 18:54
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Luis Caputo
El ministro de Economía busca dinamizar la actividad con la expansión del crédito en dólares
AFP
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Luis Caputo
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