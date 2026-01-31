Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Luigi Mangione
Estados Unidos: descartan la pena de muerte para el acusado de matar a un alto ejecutivo de seguros médicos
El presunto asesino se convirtió en símbolo de la ira de los estadounidenses contra empresas aseguradoras de salud.
31 de enero de 2026 - 0:53
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Luigi Mangione
(FILES) Luigi Mangione, accused killer of US insurance CEO Brian Thompson, sits next to his attorney Karen Friedman Agnifilo in Manhattan Supreme Court as he attends a hearing in New York City on February 21, 2025. US Attorney General Pam Bondi on April 1, 2025 asked federal prosecutors to seek the death penalty for Luigi Mangione, who allegedly gunned down an American health care CEO in a brazen attack. (Photo by Steven HIRSCH / POOL / AFP)
(STEVEN HIRSCH, AFP -/AFP)
Últimas Noticias
Lo digo en mi español rioplatense
Por
Cristian Rodríguez
La política del grotesco de Milei sin propuesta
Incendiados
Por
Luis Bruschtein
La Federación Argentina de Municipios
Los intendentes contra la reforma laboral
Acuerdo entre la UTA y los empresarios
Un incremento salarial que desactivó el paro
Exclusivo para
Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses
El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026
Por
Mara Pedrazzoli
El canciller Pablo Quirno recomendó "no viajar a la isla"
Milei acompaña el nuevo castigo de Trump a Cuba
El folklore como campo de batalla política
Por
Cristian Vitale
Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno
Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto
El País
La Federación Argentina de Municipios
Los intendentes contra la reforma laboral
Acuerdo entre la UTA y los empresarios
Un incremento salarial que desactivó el paro
Ocupará el cargo de su antecesor Guillermo Francos, que igual seguirá formando parte del directorio
Manuel Adorni ahora también es director de YPF
Bajo la órbita de Luis Caputo
Javier Milei nombró al hijo del represor Luis Patti como funcionario de la CNRT
Economía
Nueva intervención en el esquema de actualización
Impuesto a la nafta, postergado
Señales de alerta en el mercado financiero internacional
Números del “veranito” de enero
Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses
El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026
Por
Mara Pedrazzoli
Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación
Febrero, un carnaval de aumentos
Sociedad
Khaby Lame, el senegalés productor de videos más visto en la red que vendió su marca por $ 975 millones
El rey de TikTok no habla, no baila ni ostenta: solo se burla de TikTok
Por
Julián Varsavsky
Cuando el Estado se retira, los más perjudicados son los niños
Alerta por el crecimiento de la mortalidad infantil
Por
Pablo Esteban
En la cárcel de Bower
La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones
Pidió que el Gobierno aplique la ley
Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad
Deportes
Gobernó entre 1989 y 1997 y consiguió nueve títulos
Murió Alfredo Davicce, histórico expresidente de River
El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9
Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata
Por
Jorge Dominico
Ensayo sobre la ceguera de la FIFA
Por
Gustavo Veiga
En busca de su primera victoria y ante su gente
Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo