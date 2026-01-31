Lo digo en mi español rioplatense

Omitir para ir al contenido principal
Cristian Rodríguez
31 de enero de 2026 - 3:04
(Noticias Argentinas)
Últimas Noticias
La política del grotesco de Milei sin propuesta
Incendiados
Por
Luis Bruschtein
Con siete cierres en cadena y 1400 trabajadores despedidos
Pilar, el epicentro del derrumbe de las pymes bonaerenses
Por
Juan Manuel Meza
Nueva intervención en el esquema de actualización
Impuesto a la nafta, postergado
De acuerdo a la ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el pedófilo
Publican más de tres millones de nuevas páginas de los archivos Epstein
El canciller Pablo Quirno recomendó "no viajar a la isla"
Milei acompaña el nuevo castigo de Trump a Cuba
El folklore como campo de batalla política
Por
Cristian Vitale
Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno
Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto
Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después
El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea
Por
Melisa Molina
El País
El canciller Pablo Quirno recomendó "no viajar a la isla"
Milei acompaña el nuevo castigo de Trump a Cuba
Según The New York Times
Javier Milei negocia que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos
El Presidente, más comprometido
Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA
Batalla cultural
Por
Sacha Kun Sabó
Economía
Nueva intervención en el esquema de actualización
Impuesto a la nafta, postergado
Señales de alerta en el mercado financiero internacional
Números del “veranito” de enero
Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses
El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026
Por
Mara Pedrazzoli
Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación
Febrero, un carnaval de aumentos
Sociedad
En la cárcel de Bower
La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones
Pidió que el Gobierno aplique la ley
Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad
Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional
Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo
Lumi-7 y el debate sobre los límites del arte
Humano Ft. machine: así es la primera artista 100% hecha con inteligencia artificial del país
Por
Valentino Vitolla y Dylan Resnik
Deportes
Gobernó entre 1989 y 1997 y consiguió nueve títulos
Murió Alfredo Davicce, histórico expresidente de River
El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9
Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata
Por
Jorge Dominico
Ensayo sobre la ceguera de la FIFA
Por
Gustavo Veiga
En busca de su primera victoria y ante su gente
Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo