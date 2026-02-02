Basada libremente en una novela escrita por Thomas Pynchon en 1990, Una batalla tras otra reúne a Leo Di Caprio y Sean Penn, entre otros grandes actores y actrices bajo la dirección de Paul Thomas Anderson. Un ex revolucionario retirado, que vive en el ostracismo, tiene que volver a la acción tras la desaparición de la adolescente que crió (Showcase.)