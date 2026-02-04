Perros de la calle

Perros de la calle, la deslumbrante ópera prima de Quentin Tarantino, se centra en una banda organizada que es contratada para atracar una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya está allí (A las 20.30, en CineClú, Sarmiento 1112, con buffet)

