Según el informe anual de la ONG Human Rights Watch

HRW: La influencia de Trump agravó los abusos de derechos humanos

La organización HRW señala un avance de prácticas autoritarias, abusos contra migrantes y uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno estadounidense.

US President Donald Trump speaks to the press as he arrives to attend the wedding of Dan Scavino, White House Deputy Chief of Staff, and Erin Elmore, the Department of State Director of Art in Embassies, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, February 1, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump Trump retiró a Estados Unidos de diferentes instituciones multilaterales humanitarias. (AFP/AFP)

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

El Concejo Municipal recibió a la Pastoral Social de la Iglesia

Educación e inclusión para prevenir violencias

Mientras la industria textil se hunde

“Logramos que la ropa se abarate”: Caputo no compra en Argentina pero chicanea en redes sociales

“Lo cubrí porque me lo ordenó el Vaticano”, dijo el restaurador

Borraron la cara de Meloni del fresco de una basílica de Roma

Duras críticas a los gobernadores

“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral

Más tensión migratoria

EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

"Me pareció muy feo, horrible", aseguró el chico

Lilia Lemoine volvió a cruzar el límite y negó el autismo de Ian Moche

Habrá servicio este jueves

Se levanta el paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria

Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada

Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral

Por Melisa Molina

Nuevos datos confirman por qué el Gobierno intervino el INDEC

Milei esconde a los rubros que más aumentaron

Por Leandro Renou

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos

Por qué poner los centros de datos en el espacio

Cuando la historia está escrita en las paredes

La ciencia arroja luz sobre los grafitis de Pompeya

Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad

Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein

Después del show con Javier Milei

Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas

La ciudad del debut

Mundial 2026: la Selección Argentina hará base en Kansas City

Una pieza clave del equipo de Costas

Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?

Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva

Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”

Por Marcos González Cezer

El Changuito no completó el entrenamiento

Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca