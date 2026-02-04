Omitir para ir al contenido principal
PortadaRadio 750

El picante editorial de Víctor Hugo Morales

Inflación: el harakiri del Gobierno tras la salida de Lavagna

En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana cuestionó cómo el Gobierno de Javier Milei dibujó los números a su medida para justificar un ajuste brutal en todos los sectores.

Indec-10/06/2025
(Jorge Larrosa)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Estados Unidos vota en noviembre

La amenaza de Steve Bannon: “Vamos a tener agentes del ICE alrededor de las urnas”

El picante editorial de Víctor Hugo Morales

Inflación: el harakiri del Gobierno tras la salida de Lavagna

Exclusivo para

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

“Una señal de intromisión política”

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

La industria audiovisual pide la eliminación de dos artículos

¿Por qué el proyecto de reforma laboral esconde la “muerte” del cine nacional, la TV Pública y Radio Nacional?

Por Emanuel Respighi

El presidente de EE.UU. recibió a su par colombiano tras meses de tensiones

Trump baja los decibeles y dice que se llevó “muy bien” con Petro

El País

Tras el fallo de la Justicia

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Arrepentidos que no eran tales; cuadernos quemados, reaparecidos y alterados

“La causa de los Cuadernos es nula, de nulidad absoluta”

Por Raúl Kollmann

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

“Una señal de intromisión política”

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados

Operativo embarcaciones de lujo

Sociedad

A casi un mes del accidente en Pinamar

Bastián Jerez se recupera: se despertó del coma y reconoció a sus padres

¿Lluvias por la tarde?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de febrero

Protección de la infancia en la era digital

España propone prohibir redes sociales a menores de 16 años

Deportes

El Malevo cerró un acuerdo con San Lorenzo para alquilarle el estadio

En la Sudamericana, Riestra hará de local en el Nuevo Gasómetro

El delantero de la Sexta, al Napoli

Boca pierde a un juvenil por la patria potestad

La World Rugby confirmó días y horarios de los partidos de la próxima Copa del Mundo

Los Pumas ya conocen el fixture del Mundial Australia 2027

El talentoso volante de la Selección tendrá dos meses de recuperación

Selección: Lo Celso, lesionado, no llegaría a la Finalíssima con España