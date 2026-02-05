Omitir para ir al contenido principal
Protesta de los trabajadores del Hospital Garrahan por posibles despidos y sanciones a 40 personas
“Lo que están haciendo con nosotros es un laboratorio de la reforma laboral”
Hicieron una conferencia de prensa y un cabildo abierto para denunciar la persecución del Gobierno a empleados que tomaron la dirección médica el año pasado en reclamo por sus salarios.
05 de febrero de 2026 - 0:42
Cabildo abierto en el Garrahan en contra de la reforma laboral libertaria.
