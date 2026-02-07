Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Con cinco encuentros sigue la cuarta fecha del Apertura
El domingo viene cargado con el clásico Huracán-San Lorenzo y Vélez-Boca
Además de esos dos cruces fuertes, también juegan Platense-Independiente, Sarmiento-Atlético Tucumán y Gimnasia de Mendoza-Instituto.
07 de febrero de 2026 - 21:35
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Diego Martínez, entrenador de Huracán, que jugará el clásico ante San Lorenzo.
(PRENSA HURACAN)
Temas en esta nota:
Liga de Fútbol Profesional
Torneo Apertura
Vélez Sarsfield
Boca Juniors
Huracán
San Lorenzo de Almagro
Últimas Noticias
Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales
“La cuestión de los residuos explica el 95 por ciento de la problemática ambiental”
Por
Javier Hernández
TEATRO. El reestreno de "Patagonia y olvido"
La palabra de Osvaldo Bayer en escena
Por
Leandro Arteaga
Cine II
Hamnet
Cartelera
Exclusivo para
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
Por
Carlos Bianco y Juan Manuel Padín
Una pasajera presentó la demanda y esto sienta precedente para muchos casos similares
Un fallo declaró culpable a Uber por la violación de un chofer
En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%
Los alimentos vuelven a empujar la inflación
Diálogo con Agustín Destribats, campeón panamericano de lucha
“La beca no alcanza y te hace replantear si seguís o no”
Por
Marcos González Cezer
El País
La espalda corva de Milei
Por
Sergio Wischñevsky
El Fin de Fukuyama
Por
Jorge Alemán
El referente académico tenía 78 años
Murió el exlegislador peronista Miguel “Pancho” Talento
La Mesa de Articulación de Niñez contra la baja de la edad de imputabilidad
“Los pibes no son un peligro, están en peligro”
Por
Washington Uranga
Economía
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
Por
Carlos Bianco y Juan Manuel Padín
En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%
Los alimentos vuelven a empujar la inflación
Una cara peligrosa del ajuste fiscal que aplica el Gobierno
El estado calamitoso de las rutas
Por
Mara Pedrazzoli
El buen clima externo dio respiro al mercado local
Repunte de bonos y activos
Sociedad
Roberto Giordano, “Fred” Machado y Joe Lewis aparecen vinculados al financista
Revelan la conexión argentina de Jeffrey Epstein
Esperan la autorización para retirar el cuerpo
Encontraron sin vida a un hombre flotando en el río de Puerto Madero
“Por riesgo de fuga”
La abogada argentina acusada de racismo en Brasil quedó detenida en una comisaría
Pidió que la Cámara Baja “aplique una sanción disciplinaria o expulse” a la diputada
Ian Moche denunció a Lilia Lemoine por sus ataques
Deportes
Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan desde las 20.30
El Super Bowl llega con todo su show
Con cinco encuentros sigue la cuarta fecha del Apertura
El domingo viene cargado con el clásico Huracán-San Lorenzo y Vélez-Boca
En nuestra madrugada, el equipo nacional buscará la segunda ronda
Copa Davis: El empate del primer día dejó todo abierto para la definición
A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia
Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”
Por
Alejandro Duchini