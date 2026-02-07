Omitir para ir al contenido principal
La policía reprimió a manifestantes

Marcha contra los JJOO de invierno en Milán terminó con graves incidentes y detenidos

Organizaciones anticapitalistas y ambientalistas se movilizaron contra el impacto urbano y ecológico del certamen olímpico; la jornada concluyó con disturbios y arrestos.

MILAN (Italy), 07/02/2026.- Demonstrators clash with police during a protest against the Milano Cortina 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, 07 February 2026. (Protestas, Italia) EFE/EPA/DAVIDE CANELLA
(EFE/EFE)

