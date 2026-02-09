Omitir para ir al contenido principal
Repercusiones del show del artista puertorriqueño

Del Super Bowl a las redes sociales: Ricky Martin, Lady Gaga, Pedro Pascal y los famosos que respaldaron a Bad Bunny

El espectáculo histórico, que rompió records de audiencia, también fue tendencia mundial en las distintas plataformas

Bad Bunny El puerto riqueño hizo bailar a todos en el Levi's Stadium de San Francisco (AFP -)

Últimas Noticias

Las claves del decreto

Inocencia Fiscal: el Gobierno reglamentó su blanqueo permanente para los “dólares del colchón”

Durísima crítica a la reforma laboral

Víctor Hugo Morales: “Se lanzan a la peor de las humillaciones en la historia reciente del trabajo”

¿Están dados los votos para el Gobierno?

El “grave dilema” al que se enfrentan las provincias en la previa al debate por la reforma laboral

Exclusivo para

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa

Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora

Planifican un ajuste en la zona más castigada por los incendios

Amenaza de más despidos en Parques Nacionales

El País

Motosierra para la memoria y cargos para amigos

El Gobierno designó un director para un centro cultural que estaba cerrado

Por Luciana Bertoia

Perder el nombre

Por Mempo Giardinelli

Economía

El viajar no es un placer

El boleto de colectivo vuelve a aumentar en febrero y en marzo

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de febrero de 2026

Sociedad

Talleres para chicos y chicas en las colonias deportivas

Un verano para aprender sobre derechos

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de febrero

"Hay una campaña antifascista con mis imágenes"

La abogada argentina detenida en Brasil recibió la visita de familiares y dijo que es “amenazada constantemente”

Deportes

Vélez le ganó 2-1 en Liniers

Boca se despertó recién el lunes y ya era demasiado tarde

El seleccionado argentino venció este domingo a Francia y a España

Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos

El entrenador de River habló tras la goleada sufrida ante Tigre en el Monumental

Marcelo Gallardo, autocrítico: “No es aceptable, pero puede pasar”

Francisco Cerúndolo será el primer cabeza de serie del certamen

Argentina Open: así quedó el cuadro principal