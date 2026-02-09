Omitir para ir al contenido principal
Donald Trump, en llamas contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Repugnante”

El mandatario estadounidense se molestó porque el puertorriqueño brindó todo el espectáculo en español. “Nadie entiende una palabra”, aseguró.

US President Donald Trump gestures as he boards Air Force One at Joint Base Andrews, Maryland on January 13, 2026, as he travels to Detroit, Michigan. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump Donald Trump calificó al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl como "uno de los peores de la historia" (AFP/AFP)

"Una bofetada a nuestro país", afirmó

Donald Trump, en llamas contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Repugnante”

