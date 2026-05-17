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A través de una imagen, Trump amenazó con reanudar la ofensiva en Irán
Mientras tanto, el ministro de Interior de Pakistán se reunió con su homólogo iraní para reanudar las conversaciones de paz.
17 de mayo de 2026 - 0:11
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Un barco con bandera de Gambia atraviesa el estrecho de Ormuz.
AMIRHOSSEIN KHORGOOEI. AFP
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