Espectáculos musicales pensados para celebrar frente al mar

La Feliz celebra su 152° aniversario

El festejo incluirá el acto oficial en Plaza Colón y, por la tarde, un festival al aire libre en el Parque San Martín.

El cumpleaños contará con una variada agenda cultural. (Imagen Web)

Últimas Noticias

Homo Scherezade

Por Rodrigo Fresán

Movimiento en la previa a la movilización nacional del miércoles

Las regionales bonaerenses de la CGT marchan al Congreso

Por Marcial Amiel

Martín Galdeano ¿el próximo CEO en recibir apodo?

Ford reclama una reducción impositiva ante la competencia china

Exclusivo para

Reidel se suma a una larga lista

El último que cierre la puerta: festival de renuncias y despidos en el Gobierno

Recambio en la empresa nuclear estatal

Quién es Juan Martín Campos, el hombre que llega a Nucleoeléctrica después de Reidel

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

El País

Tras el procesamiento de Spagnuolo

Coimas en la Andis: Casación ratificó que la investigación sigue en pie

Papelón con fines represivos

Puede fallar: el ministro de Seguridad de Córdoba probó un guante eléctrico en sí mismo

Reforma Laboral

Derecho, poder y verdad en disputa

Por María Fernanda de la Quintana

Economía

En importación y comercialización

Milei privatiza el gas

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Los precios subieron 3,1 por ciento en CABA y exponen el IPC nacional

Se disparó la inflación y el INDEC quedó expuesto

Qué dicen las proyecciones privadas

Inflación enero: el Indec publica el IPC con la medición vieja en medio de la crisis de credibilidad

Sociedad

La Fiscalía evaluó que existen suficientes pruebas

Solicitaron la detención del exnovio de Romina Gaetani por violencia de género

Acerca de los prejuicios que recaen sobre el entorno de les travestis

Gracias, Pablo

Por Flor de la V

Ismael Ramírez y Josué Lago, crímenes sin justicia en el Chaco

Dos jóvenes qom asesinados y ninguna respuesta

Por Bruno Martínez

Murió de traumatismo craneal severo

Se conoció la autopsia del hombre asesinado a patadas en Mar del Plata

Deportes

Primer triunfo para el Guapo

Torneo Apertura: Barracas le sacó el jugo a la pelota quieta y le ganó a Gimnasia

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán

Nuevas rutas a Miami gracias al Mundial

Críticas de los atletas

Unas medallas flojas de papeles en los JJ.OO. de Invierno

"Hay muchas cosas nuevas", anticipó Lando Norris

Fórmula 1: McLaren presentó el coche con el que defenderá el título