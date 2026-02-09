¿Super Bowl 2026 o Bad Bunny Bowl? Un show que recordó que América es todo un continente y no solo EE. UU.
La actuación del ganador del Grammy en el espectáculo más visto del deporte global rompió algunas puertas y techos: idioma español, celebraciones de Puerto Rico y América Latina, un llamado colectivo al continente y un mensaje explícito de unidad cultural. Entre invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, su show no solo encendió al Levi’s Stadium, sino que también incluyó y resaltó identidad, cultura y quiénes “merecen ser bendecidos” en la narrativa estadounidense.