PortadaEl País

El proyecto de una bandera gigante con los 30 mil

📰 Todo está bordado en la memoria

Bordadoras de todo el país trabajan para desplegar un lienzo gigante con los nombres de los desaparecidos a 50 años del golpe.

24 de Marzo-24/03/2025
Peñuelos en la marcha del 24 de Marzo de 2025. Peñuelos en la marcha del 24 de Marzo de 2025. (AFP/AFP)

Veintiún policías serán juzgados desde este miércoles

Justicia por los pibes de las Cuatro Plazas

La denuncia de inversores que salpica en la city rosarina

Dólares esfumados, causa parada

Por Luis Bastús

Entre el discurso y la provincia real

Por Marcos Corach

El estreno de "Romería" de Carla Simón

Hacer cine y encontrar la propia historia

Por Leandro Arteaga

El presidente brasileño dijo que los desfiles en la capital carioca son una “referencia mundial”

Lula elogió el carnaval de Río como motor económico de Brasil tras el homenaje a su vida

El precio de los alquileres de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires

Suben con la inflación y más

Una historia de trabajo barrial sostenido a lo largo de 16 años

Los D’sak-ta2 del Puente, la comparsa que ya es parte de la identidad cultural de Berazategui

Por Juan Manuel Meza

Antonio Berni no “reversionado”

Por Guido Croxatto

El Gobierno pretende sesionar este jueves

El PRO pide modificar el régimen de licencias por enfermedad y advierte que la reforma debería volver al Senado

Por Werner Pertot

El matrimonio fue denunciado penalmente

Sturzenegger y su esposa bajo la lupa por el millonario contrato con Cancillería

Amplias diferencias entre provincias

Dónde es más caro llenar el changuito

El año arrancó con la misma tendencia que en 2024 y 2025

Sin repunte del consumo en 2026

Caputo asombrado por la falta de apoyo patronal a la reforma laboral

Los empresarios ni fu ni fa con la medida

Ocurrió en Barcelona el año pasado, se han presentado los resultados y arrancó la polémica

El debate ético por el primer trasplante de rostro a partir de una eutanasia

Por Julián Varsavsky

Federico Sisti es investigador de Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la UNLP

Un argentino presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

Por Juan Funes

Horrible final para una búsqueda en La Plata

Los huesos hallados son de Yanina Correa

Cuarta cita mundial, en India, sobre IA

Algoritmos bajo la lupa global

El duelo de colistas y necesitados terminó empatado

Torneo Apertura: Riestra y Newell’s quedaron a mano

Peligro de Wolf

Al estilo de Verdaguer

Por Victor Wolf

El jugador venía de participar en la Copa Davis para Argentina

Tirante debutó con un triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro

El hijo de la ex modelo tuvo un buen desempeño en Milán

Tiziano Gravier Mazza finalizó sus Juegos Olímpicos de Invierno