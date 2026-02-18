Omitir para ir al contenido principal
El Congreso definirá un nuevo presidente

Denuncias, corrupción y ajuste: así fue la salida de Jerí de la presidencia de Perú

El corresponsal de Página|12 en Lima, Carlos Noriega, repasó las acusaciones que se le imputan al ahora exjefe de Estado.

José Jerí, presidente interino de Perù
José Jerí, presidente interino de Perù José Jerí, presidente interino de Perù (RENATO PAJUELO, AFP -/AFP)

El País

Jueves sin transporte

La UTA confirmó que se sumará al paro general

Crónica del cierre de Fate, en San Fernando, que dejó a casi 1000 personas en la calle

“Hoy me convirtieron en un muerto social”

Por Celeste del Bianco

Consideran que la propuesta libertaria “debilita derechos individuales y colectivos”

Los Gobernadores van contra la reforma

El Gobierno enviaría su propio proyecto

Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta

Economía

La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados

Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei

Por Leandro Renou

Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero

La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero

Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años

La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento

El mayorista cotizó a 1404, con una suba de 0,7% sobre el viernes

El dólar retomó la expectativa alcista

Sociedad

Acusaciones contra el doble femicida

Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil

Citaron a la mamá del nene a declarar

Bastián Jerez fue operado por novena vez

En pleno San Nicolás

Evacuaron el Teatro Cervantes por presuntas vibraciones y temblores

Brutal intento de femicidio en Junín

Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos

Deportes

El partido se podrá jugar a pesar de la medida de furza

Lanús recibe a Flamengo por la primera final de la Recopa

Es la nueva capitana del seleccionado argentino femenino de tenis

Paola Suárez: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

El argentino fue noveno, antes de su su último ensayo del jueves

Fórmula 1: Colapinto, otra vez con buenas sensaciones en las pruebas

El argentino finalizó sexto en la segunda sesión en Barcelona

Varrone tuvo otra jornada positiva en la Fórmula 2