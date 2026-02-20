El clásico de Emily Brontë resiste otra prueba en el cine
Cumbres borrascosas: una lectura pop, excesiva, discutible
Quien escribe estas líneas es fanática del gótico, devota de las novelas de época, ese tipo de persona insufrible que suele sentenciar, con convicción casi moral, que “la novela siempre fue mejor que la película”. Habiendo leído Wuthering Heights más de una vez, quiere aclarar que su predisposición natural ante cualquier nueva adaptación es el escepticismo. Pero veamos, el análisis es profundo y extenso.