Oscar Alemán, el guitarrista afroargentino que llevó el swing al mundo
En el aniversario del nacimiento de Oscar Alemán, figura clave del jazz del siglo XX, su historia vuelve a poner en primer plano la dimensión afroargentina de la música nacional. Del Chaco a París y de los grandes escenarios europeos a Buenos Aires, el guitarrista construyó una carrera internacional excepcional en tiempos de fronteras raciales y culturales. Virtuoso del swing, sobreviviente de la Europa en guerra y pionero global desde el sur, su legado sigue marcando la memoria musical argentina. Una vida que prueba que el jazz también se escribió, con nombre propio, desde la Argentina negra.