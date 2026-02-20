Omitir para ir al contenido principal
Rosario vivió una de las huelgas más importantes en los últimos años

Paro contundente contra la pérdida de derechos

La CGT Rosario destacó el importante acatamiento de la medida de fuerza realizada mientras se trataba la reforma laboral, con movilizaciones en diferentes puntos.

PARO NACIONAL ROSARIO CIUDAD VACIA
La ciudad mostró una postal de vacío pocas veces vista en el centro. (Rosario12)

EL MEGÁFONO

Emergencia en Salud Sexual: el peligro de un Estado que se retira de los cuerpos

Por José María Di Bello

RECHAZO

Misoginia y racismo extremo en formas de gobierno actuales

¿Cuál es la relación entre los agentes de ICE y los INCELS que llevaron a las derechas al poder?

Por Camila Alfie

Exclusivo para

Se mantendrán en el lugar hasta que se reactive la fábrica

Los trabajadores de FATE sigue con la permanencia pacífica en la planta

Gremios y organizaciones sociales se movilizaron a lo largo del país para rechazar la reforma laboral

Según Indec, 2,3% en enero. Materiales, lo que más aumentó

Sube el costo de la construcción

Irán realiza maniobras navales con Rusia en el golfo de Omán

Trump y Netanyahu aumentan la presión sobre Irán

El País

Masivo

Por Luis Bruschtein

El quórum se lo garantizaron los votos peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán

La libertad avanza, los derechos retroceden

Se mantendrán en el lugar hasta que se reactive la fábrica

Los trabajadores de FATE sigue con la permanencia pacífica en la planta

El paro contra la reforma laboral

CGT: “No estamos dispuesto a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas de los trabajadores”

Por Felipe Yapur

Economía

El Banco Central volvió a comprar divisas

El dólar sigue hacia la baja

La industria y el orden económico

Por Julio Gambina

Polémica por los datos de precios y de declaración de ingresos de la EPH

Distribución del ingreso estable, en medio de las críticas al Indec

Por Mara Pedrazzoli

No convenció la oferta de De Narváez

Se suspende la venta de Carrefour

Sociedad

Endrit Nika la tiró de un sexto piso en la República de Kosovo

Condenaron al femicida de María Clara Urdangaray

Es parte de la lucha del departamento de Estado de EE.UU. contra la regulación de contenidos en Internet

Un portal oficial para difundir fakes y mensajes de odio en Europa

Una madre y su hija desaparecieron en un arroyo en pleno temporal

Arrastradas por el agua

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

Deportes

Le ganó en sets corridos al lituano Vilius Gaubas

Tomás Etcheverry se instaló en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro

El trofeo original llegó al país y se exhibe en el predio de La Rural

La Copa del Mundo hizo su parada en Buenos Aires

El entrenador dirigirá su último partido ante Sarmiento de Junín

Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y llegaría Demichelis

Se inicia una nueva temporada del torneo internacional

El Súper Rugby Américas, la plataforma para llegar a Los Pumas y los seleccionados de Sudamérica