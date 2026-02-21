Omitir para ir al contenido principal
Tras la amnistía que impulsó Delcy Rodríguez

Venezuela: comenzaron a liberar presos políticos

379 personas se ven alcanzadas por la medida, que el Gobierno decretó por “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.

Venezuela Una pancarta de familiares de presos políticos en Venezuela. (PEDRO MATTEY/AFP)

El País

Los preparativos para las sesiones de la semana que viene

La Casa Rosada, entre festejos y reuniones clave por la reforma laboral

La CGT anticipó que irá a la Justicia porque la ley es anticonstitucional

Si sale la Reforma Laboral, la pelea sigue en los tribunales

Por Celeste del Bianco

Programó un viaje a la provincia para el 19 de marzo

Tras el apoyo a la reforma laboral, Milei suma Tucumán a su Tour de la Gratitud

La destrucción de la Argentina productiva de la mano de Milei

Esclavos argentinos

Por Luis Bruschtein

Economía

El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre

El dólar baja y el país se encarece

Pasarán a disponibilidad a 470 empleados

Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio

Pronósticos pesimistas para la industria y el empleo

Cada vez menos producción

Por David Cufré

Según Di Tella, la economía está cerca de caer en recesión

La actividad sigue por el piso

Sociedad

Se ordenó su traslado a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires

Accidente en UTV: cómo sigue la salud de la joven bonaerense que volcó en Villa Gesell

Alegan que la firma incumple la conciliación obligatoria

Trabajadores de Fate denunciaron un lock-out patronal

Agradable, con nubes y sin lluvias

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 21 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 21 de febrero

Deportes

El equipo no encuentra el rumbo futbolístico en el terreno de juego

Boca igualó con Racing y se fue silbado otra vez

Por Adrián De Benedictis

Cristian Medina también pasó a saludar por Uno

Eduardo Domínguez se despidió de Estudiantes con otra alegría

Empate agónico en Florencio Varela

Defensa y Belgrano terminaron como arrancaron: invictos

Se impuso ante Atlético Tucumán en el Mario Alberto Kempes

Torneo Apertura: Instituto lo ganó en la agonía