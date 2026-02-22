Omitir para ir al contenido principal
Linchamiento político-mediático contra el principal movimiento de izquierda en Francia
Disparen contra La Francia Insumisa
La muerte de un joven de ultraderecha como consecuencia de una pelea entre fascistas y antifascistas en Lyon dio pie a que el partido de Melenchon fuera demonizado por las otras fuerzas políticas.
Por
Juan Francia
22 de febrero de 2026 - 21:07
Activistas se congregan cerca de la plaza Jean Jaurès en Lyon, durante una marcha en homenaje al fallecido simpatizante de extrema derecha Quentin Debranque.
(EFE/EFE)
Francia
