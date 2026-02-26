Omitir para ir al contenido principal
Contaminación y crisis del agua a la orden del día
“Ni en pedo voto esta ley”, la tajante definición de un senador peronista por la Ley de Glaciares
El senador pampeano Daniel Bensusán rechazó la modificación de la Ley de Glaciares promovida por el gobierno de Javier Milei, destacando el impacto negativo sobre el agua en Argentina.
26 de febrero de 2026 - 12:52
El glaciar Upsala visto desde la International Space Station
(NASA)
