La columna de Carolina Fernández

El femicidio que conmocionó Tucumán

A 20 años del crimen de género de Paulina Lebbos, el grito de un pueblo sostiene su nombre contra un estado provincial que sigue defendiendo a capa y espada al hijo del poder, Sergio Kaleñuk.

Carolina Fernández
Por Carolina Fernández
Veinte años de impunidad por el femicidio de Paulina Lebbos. Su padre no quiere morir sin que se haga justicia por su hija. (Gentileza -)

Últimas Noticias

Anotó una caída interanual en enero

La industria continúa en el laberinto

Se aprobó el DNU de exámenes toxicológicos obligatorios

El Senado restituyó la Corte de nueve miembros con el acuerdo a Plaza y Diez Villa

Por Maira López

El lunes hay paro docente y ATE inicia medidas hoy

Acuerdo salarial con disconformidad en las paritarias de estatales

El jugador regresó a las canchas luego de su lesión en Río de Janeiro

Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Chile Open al vencer a Elmer Moller

El proyecto obtuvo media sanción

Los glaciares, a remate: el Senado le dio media sanción al proyecto que favorece a las mineras

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

La Vicepresidenta recibió a la Iglesia Católica, en contra del proyecto libertario

Régimen penal juvenil, la nueva interna entre Milei y Villarruel

Por Ayelén Berdiñas

“Salís a hacer tu trabajo y no sabés si volvés”

Facundo Tedeschini, el camarógrafo blanco de la violencia policial

Por Juan Funes

El País

Milton Tolomeo está acusado de haber arrojado bombas molotov el 11 de febrero en la zona del Congreso

Presentaron un habeas corpus por la única persona que permanece detenida tras la represión por la Reforma Laboral

Por Adriana Meyer

Marcharán este viernes al Congreso

El Frente Sindical de Unidad se moviliza contra la Reforma Laboral

Iniciativa de opositores en Diputados

Una propuesta para recuperar el salario docente perdido

Economía

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Se encendió una vez más el debate sobre el equilibrio cambiario

El dólar escaló por encima de los 1400 pesos

Datos de AFAC

Autopartes, barranca abajo

Expectativa social

La inflación sigue subiendo

Sociedad

Nuevas tormentas agravan la crisis en el sudeste de Brasil

Minas Gerais cuenta víctimas y espera más lluvia

Audiencia preliminar para los diecisiete acusados

Días clave para el caso Loan

Un estudio vincula la virulencia de los fenómenos meteorológicos con la crisis climática

Más lluvias extremas por el calentamiento

Deportes

El conjunto de Mauricio Pellegrino superó a Flamengo de Brasil

Lanús histórico: ganó en el Maracaná y obtuvo la Recopa Sudamericana

Batió a Sarmiento y quedó cuarto en la Zona A

Torneo Apertura: Unión sacó pecho en Junín

El sugestivo mensaje del entrenador

Qué dijo “Chacho” Coudet sobre las chances de reemplazar a Gallardo como DT de River