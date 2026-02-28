Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
Cine recuperado y memoria audiovisual local
Zárate en Super 8: la ciudad vuelve a mirarse a sí misma
Se podrán ver proyectados cortometrajes filmados entre 1977 y 1982 por el Círculo Cinematográfico de Zárate que recuperan miradas íntimas, políticas y urbanas preservadas durante décadas.
Por
Lucía Requejo
28 de febrero de 2026 - 20:15
Circulo cinematográfico de Zárate.
(Imagen Web)
Últimas Noticias
La titular de Ctera y un sombrío panorama sobre el presente de la educación
“No llego al día 15, lo que más se escucha”
Por
Luis Bastús
MUSICA Luciano Ruggieri presenta su disco "Laudes" este martes
Composiciones que son meditaciones
Por
Leandro Arteaga
Cartelera
Contratapa
Ay, Adolfo
Por
Adrián Abonizio
Exclusivo para
Ultimátum a la cúpula castrense
Trump confirmó el ataque masivo contra Irán
Washington aumenta la presión
El portaaviones Gerald R. Ford se suma al despliegue de Estados Unidos contra Irán
Con la reforma laboral, Argentina va a contramano de lo que avanza en el mundo
Podría ser así
Por
David Cufré
Por casi 900 millones de dólares
Suiza bloqueó activos millonarios venezolanos
El País
No hay práctica sin teoría
Por
Jorge Alemán
Una charla del portal Tektónikos en su segundo aniversario
América Latina ante una encrucijada: unidad, soberanía y disputa geopolítica
Apoyó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán
El Gobierno elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país
42 a favor, 30 en contra y 2 abstenciones
Reforma laboral: uno por uno, cómo votaron los senadores
Economía
La Cámara de Senadores la convirtió en ley
¿Qué cambia en las indemnizaciones por despido, el pago de salarios y las vacaciones con la reforma laboral?
Por
Vardan Bleyan
Con la reforma laboral, Argentina va a contramano de lo que avanza en el mundo
Podría ser así
Por
David Cufré
En enero se gastaron divisas por 1073 millones en turismo al exterior
El dólar se mueve hacia la puerta de salida
Industria para unos pocos
El acero refleja cómo la economía se mueve en dos direcciones
Por
Juan Garriga
Sociedad
El mes se despide con calor y nubes
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 28 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de febrero
Más pruebas contra Chacano
Se halló ADN de un sólo agresor en el cuerpo de Valeria Schwab
Fue velada en Remedios de Escalada
Repatriaron el cuerpo de la joven argentina muerta en Estados Unidos
Deportes
Reflexión sobre la épica coronación granate en Río de Janeiro
Lanús, su Maracanazo y la hora de los depredadores
Por
Gustavo Veiga
Se cumplen 45 años del campeonato ganado en 1981
La historia de amor entre Boca y Diego Maradona
Por
Alejandro Duchini
Torneo Apertura
Los partidos del sábado: Boca, Independiente y San Lorenzo se juegan mucho
El ganador necesitó apenas una hora y siete minutos de juego
Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en semifinales