📰 Males que conocen todos - Clone

Tema filosófico que cobraría vuelo cuando en plena Ilustración se produjo el terremoto que destruyó por completo la ciudad de Lisboa en 1755, el mal natural y su diferencia con el mal moral cobró un dramatismo inusitado que culminaría a mediados del siglo XX con la invocación de la palabra Auschwitz. En estos tiempos cuando se habla acerca de la maldad y la crueldad bajo formas tan solapadas como abrumadoras, se reedita “El mal en el pensamiento moderno” (Debate) de Susan Neiman, una ensayista y filósofa que cree en la historia de la filosofía y el autoconocimiento más que en los sistemas abstractos.

Susan Neiman
Por Susan Neiman
Lisboa, 1755 El terremoto que conmovió a la filosofía (Archivo -)

Exclusivo para

Un ensayo de Susan Neiman sobre el mal de enorme actualidad.

Por Susan Neiman

