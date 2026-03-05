Omitir para ir al contenido principal
El presidente rescata el lema enarbolado en 2003 en oposición a la guerra de Irak en 2003 y que llevó a la inesperada victoria de Rodríguez Zapatero

Pedro Sánchez se planta ante Trump y resucita el “No a la guerra”

Héctor Barbotta
Por Héctor Barbotta
(COMBO) This combination of file pictures created on March 4, 2026 shows US President Donald Trump (L) waiting to speak during a Medal of Honor ceremony in the East Room of the White House on March 2, 2026, in Washington, DC and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez looking on after a meeting with Uruguay's President Yamandu Orsi at the Torre Ejecutiva (Executive Tower), the government's headquarters, in Montevideo on July 22, 2025. Spanish PM Pedro Sanchez hit back today at US President Donald Trump's criticisms of Madrid's refusal to let US planes use its bases to attack Iran, saying "no to war". (Photo by Jim WATSON and Santiago Mazzarovich / AFP)
Donald Trump y Pedro Sánchez, presidentes de Estados Unidos y España. (AFP)

Terminaron de votar los metalúrgicos de la regional Zárate Campana

Malas noticias para Paolo Rocca: Furlán afianza su poder en la UOM

El reformatorio

Violencia y falsedades de la reforma laboral

Por Sebastián Plut

Sobre el film de Chloé Zhao

Hamnet o el amor maternal

Por Cristian Rodríguez

La democracia profanada

Por Roberto Caballero

Desde el luens, los trabajadores no pueden ingresar a la planta

Cerró un histórico frigorífico en Morón y peligran 140 puestos de trabajo

Por Belén Tenaglia

No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo

Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana

La tecnología que promete redefinir el auto eléctrico entra en fase industrial

Baterías de estado sólido

Es en Río Gallegos y las familias no pueden asistir por no poder pagar el viaje

Comenzó el juicio por el hundimiento del Ara San Juan

Por Juan Funes

A poco que se cumplan 50 años del golpe

Abogados de represores piden dar por superada la etapa de los juicios

Por Luciana Bertoia

Sebastián Amerio y un incómodo zoom

Insólito: así se enteró el número dos de Cúneo Libarona que lo habían echado del ministerio de Justicia

Están acusados Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger

Piden reabrir la causa por el megaendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional

Por Irina Hauser

"Queremos un debate"

Se demora el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados: habrá dos días de audiencias públicas

Monotributistas

Opción para manifestar disconformidad

Baja del dólar y compras del BCRA por u$s 40 millones

Retorno de la calma cambiaria

Aysa

Avanza la privatización del servicio

La apertura comercial y la caída del consumo interno, un combo demoledor

Por la crisis, cierran empresas emblemáticas

Por Juan Garriga

En 2006 participó de una charla TED

Murió a los 38 años Einstein, el loro que dominaba más de 200 palabras y cantaba el “Feliz cumpleaños”

¿El lanzamiento del año?

MacBook Neo: Apple lanza la laptop más barata de su historia y apunta al reinado del precio-calidad

Por Erik Gómez

En prisión preventiva por injuria racial

La fiscalía brasileña se opone a la extradición de la abogada Agostina Páez y pide juicio oral

Advierten por el mal uso de estas drogas

La OPS alertó ante “reportes crecientes de efectos adversos” de las inyecciones para adelgazar

Se debe a que las declaraciones se postergaron para la semana próxima

El paro del fútbol argentino podría prolongarse más días

Peligro de Wolf

Y Dios creó el Mundial de fútbol

Por Victor Wolf

El porteño de 12 años sumó dos victorias consecutivas

Faustino Oro, a una partida de ser el Gran Maestro más joven

El entrenador no puede viajar por los inconvenientes aéreos

Mundial 2026: la guerra en Medio Oriente complica la participación de Irak en el repechaje