Múltiples convocatorias con repercusión religiosa y política para homenajear al papa Francisco
Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, se multiplican los actos institucionales, religiosos y políticos para reconocer el legado del primer papa argentino y latinoamericano. El episcopado hizo una amplia convocatoria a la misa que se celebrará el martes en Luján. Se cursó invitación al presidente quien no asistirá por su viaje a Israel, al gabinete y a todo el arco político. Estarán presentes dirigentes sindicales y sociales.