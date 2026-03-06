Omitir para ir al contenido principal
Portada
Escuchá Página|12
El líder de Aceiteros fue reelecto al frente del sindicato
Daniel Yofra, contra la reforma laboral: “No vamos a esperar a que se revierta administrativamente”
El dirigente llamó a fortalecer el plan de lucha contra la iniciativa aprobada por el Congreso. “Este gobierno vino a declararnos la guerra en diciembre de 2023″, expresó.
06 de marzo de 2026 - 18:41
Daniel Yofra del sindicato de aceiteros
Daniel Yofra del sindicato de aceiteros
(Archivo -)
